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У Києві автомобіль наїхав на двох людей — вони у важкому стані

23 січня 2024 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві автомобіль наїхав на двох людей — вони у важкому стані
Місце ДТП у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 23 січня, на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

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ДТП на Русанівській набережній

На місце події виїхала слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні та лікарі.

ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня
ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня. Фото: t.me/gunpKyiv

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Audi A3 на нерегульованому пішохідному переході не впорався з керуванням та наїхав на 22-річну дівчину та 28-річного чоловіка.

"Останніх із численними переломами та забоями мʼяких тканин було госпіталізовано до медичного закладу. Встановлено, що водій транспортного засобу був тверезий", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня
ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 22 січня у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. 

Також ми писали, що у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохідки та позашляховика. Водій авто скоїв наїзд на літню жінку, в результаті чого вона отримала переломи та перебуває в лікарні. 

ДТП
Київ
аварія
автомобіль
травма

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