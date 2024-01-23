У Києві автомобіль наїхав на двох людей — вони у важкому стані

Місце ДТП у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Сьогодні ввечері, 23 січня, на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

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ДТП на Русанівській набережній

На місце події виїхала слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні та лікарі.

ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня. Фото: t.me/gunpKyiv

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Audi A3 на нерегульованому пішохідному переході не впорався з керуванням та наїхав на 22-річну дівчину та 28-річного чоловіка.

"Останніх із численними переломами та забоями мʼяких тканин було госпіталізовано до медичного закладу. Встановлено, що водій транспортного засобу був тверезий", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Русанівській набережній Києва 23 січня. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 22 січня у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Також ми писали, що у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохідки та позашляховика. Водій авто скоїв наїзд на літню жінку, в результаті чого вона отримала переломи та перебуває в лікарні.