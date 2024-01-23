У Києві автомобіль наїхав на двох людей — вони у важкому стані
Сьогодні ввечері, 23 січня, на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.
Про це повідомляє поліція Києва.
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ДТП на Русанівській набережній
На місце події виїхала слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні та лікарі.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Audi A3 на нерегульованому пішохідному переході не впорався з керуванням та наїхав на 22-річну дівчину та 28-річного чоловіка.
"Останніх із численними переломами та забоями мʼяких тканин було госпіталізовано до медичного закладу. Встановлено, що водій транспортного засобу був тверезий", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, вранці 22 січня у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Також ми писали, що у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохідки та позашляховика. Водій авто скоїв наїзд на літню жінку, в результаті чого вона отримала переломи та перебуває в лікарні.
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