В Киеве возле метро "Зверинецкая" прорвало трубопровод - какая сейчас ситуация

Прорыв трубы вблизи станции метро "Зверинецкая" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 апреля, в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" прорвало трубопровод. Дорогу залило кипятком, однако впоследствии вода сошла.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Сегодня, 15 апреля, около 15:00 в Киеве на бульваре Николая Михновского (возле станции метро Зверинецкая в Печерском районе) прорвало трубопровод, в результате чего дорогу залило горячей водой. Впоследствии вода сошла. Соответствующие службы снимают асфальтовое покрытие на месте прорыва.

Прорыв трубы вблизи станции метро "Зверинецкая" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети вблизи станции метро "Зверинецкая". Сейчас утечка воды на проезжую часть прекращена.

Скриншот сообщения КГГА/Telegram

"Аварийно-восстановительная бригада отключила поврежденный участок теплосети и начала подготовку к проведению ремонтных работ", — сообщили в ведомстве.

А также добавили, что частично ограничено движение по полосе общественного транспорта на бульваре Николая Михновского.

Прорыв трубы вблизи станции метро "Зверинецкая" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В то же время в полиции Киева отметили, что из-за прорыва трубопровода на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона.

Прорыв трубы возле станции метро "Зверинецкая" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в январе этого года в Киеве произошел прорыв горячей воды возле железнодорожного вокзала.

А ранее возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве также произошел прорыв водопровода.