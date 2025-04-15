В Киеве возле метро "Зверинецкая" прорвало трубопровод - какая сейчас ситуация

В Киеве возле метро "Зверинецкая" прорвало трубу — что известно
Во вторник, 15 апреля, в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" прорвало трубопровод. Дорогу залило кипятком, однако впоследствии вода сошла.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В Киеве прорвало трубу — какова сейчас ситуация
Сегодня, 15 апреля, около 15:00 в Киеве на бульваре Николая Михновского (возле станции метро Зверинецкая в Печерском районе) прорвало трубопровод, в результате чего дорогу залило горячей водой. Впоследствии вода сошла. Соответствующие службы снимают асфальтовое покрытие на месте прорыва.
В КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети вблизи станции метро "Зверинецкая". Сейчас утечка воды на проезжую часть прекращена.
"Аварийно-восстановительная бригада отключила поврежденный участок теплосети и начала подготовку к проведению ремонтных работ", — сообщили в ведомстве.
А также добавили, что частично ограничено движение по полосе общественного транспорта на бульваре Николая Михновского.
В то же время в полиции Киева отметили, что из-за прорыва трубопровода на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона.
Напомним, что в январе этого года в Киеве произошел прорыв горячей воды возле железнодорожного вокзала.
А ранее возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве также произошел прорыв водопровода.
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