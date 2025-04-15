У КМДА повідомили про обмеження руху транспорту на Хрещатику

Автомобілі на Хрещатику. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Києві з 15 до 19 квітня тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Хрещатик. Там проведуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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Обмеження руху

"На Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами — з 15 до 19 квітня", — йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що фахівці "Київавтодору" проведуть поточний ремонт дорожнього покриття, почергово обмежуючи рух транспорту в обидві сторони.

Обмеження діятимуть в такі години:

15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

"Просимо враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути", — додали в адміністрації.

Скриншот допису КМДА

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