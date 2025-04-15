У КМДА повідомили про обмеження руху транспорту на Хрещатику

На Хрещатику обмежать рух транспорту — у КМДА назвали причину
У Києві з 15 до 19 квітня тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Хрещатик. Там проведуть поточний ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Обмеження руху
"На Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами — з 15 до 19 квітня", — йдеться у повідомленні.
У КМДА уточнили, що фахівці "Київавтодору" проведуть поточний ремонт дорожнього покриття, почергово обмежуючи рух транспорту в обидві сторони.
Обмеження діятимуть в такі години:
- 15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;
- 16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.
"Просимо враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути", — додали в адміністрації.
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