14 взрослых и 4 детей пострадали из-за атаки РФ на Киев — что известно о последствиях удара

Киевская власть сообщает, что в результате сегодняшней атаки на столицу уже известно о 14 пострадавших. Среди них оказалось четверо детей.

Об этом сообщает КГВА.

Что известно на данный момент

Сообщается, что в результате циничной атаки дронов-камикадзе РФ на одной из локации в Деснянском районе произошел пожар в жилом доме. Спасатели работают над ликвидацией возгорания. На второй локации ударной волной выбиты окна.

В Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки. Информация уточняется.

Напомним, накануне оккупанты РФ осуществили варварский ракетный удар по Киеву. Город подвергся масштабным разрушениям - погибли два человека, еще двенадцать получили ранения в результате обстрелов.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, показав последствия ночного обстрела столицы.