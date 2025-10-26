Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві більше десятка постраждалих після атаки РФ — яка ситуація

У Києві більше десятка постраждалих після атаки РФ — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 04:14
Оновлено: 04:14
14 дорослих та 4 дітей постраждали через атаку РФ на Київ — що відомо про наслідки удару
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України.

Київська влада повідомляє, що в результаті сьогоднішньої атаки на столицю вже відомо про щонайменше 14 постраждалих. Серед них виявилось четверо дітей.

Про це повідомляє КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

У Києві більше десятка постраждалих після атаки РФ — яка ситуація - фото 1
Повідомлення КМВА про постраждалих. Фото: Скриншот

Повідомляється, що в результаті цинічної атаки дронів-камікадзе РФ на одній з локації в Деснянському районі сталась пожежа в житловому будинку. Рятувальники працюють над ліквідацією займання. На другій локації ударною хвилею вибиті вікна.

В Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, напередодні окупанти РФ здійснили варварський ракетний удар по Києву. Місто зазнало масштабних руйнувань — загинули двоє людей, ще дванадцять отримали поранення внаслідок обстрілів.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії, показавши наслідки нічного обстрілу столиці.

Київ пожежа дрони атака Шахед постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації