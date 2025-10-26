14 дорослих та 4 дітей постраждали через атаку РФ на Київ — що відомо про наслідки удару

У Києві більше десятка постраждалих після атаки РФ — яка ситуація
Київська влада повідомляє, що в результаті сьогоднішньої атаки на столицю вже відомо про щонайменше 14 постраждалих. Серед них виявилось четверо дітей.
Про це повідомляє КМВА.
Що відомо на цей момент
Повідомляється, що в результаті цинічної атаки дронів-камікадзе РФ на одній з локації в Деснянському районі сталась пожежа в житловому будинку. Рятувальники працюють над ліквідацією займання. На другій локації ударною хвилею вибиті вікна.
В Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, напередодні окупанти РФ здійснили варварський ракетний удар по Києву. Місто зазнало масштабних руйнувань — загинули двоє людей, ще дванадцять отримали поранення внаслідок обстрілів.
Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії, показавши наслідки нічного обстрілу столиці.
