В Киеве бюджетные средства пошли на ремонт чужой недвижимости

В Киеве бюджетные средства пошли на ремонт чужой недвижимости

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 07:41
В Киеве потратили 1,3 млн грн на ремонт частного здания — прокуратура
Следственные действия в отношении чиновников. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве прокуратура обнаружила расходы из городского бюджета на ремонт частной недвижимости. Речь идет о здании на улице Гринченко, которое еще с 2010 года было предметом судебных споров. Окончательное решение приняли в 2017 году, признав его собственностью компании с иностранным капиталом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире программы "Київський час"

Читайте также:

В КГГА выделили средства на ремонт частного здания

Несмотря на то, что здание признали частным, в последующие годы из бюджета столицы на ремонт здания потратили 1,3 миллиона гривен. Хотя, по словам Винокуровой, запрашиваемая сумма была значительно больше и составляла около 7 миллионов.

"И вот странная ситуация, эти деньги можно потратить вполне законно на школы, садики, коммунальные здания. И здесь есть здание, которое в частной собственности, и город делает такой подарок, такой добрый благородный жест: ремонтирует фасад частного здания. Это довольно такое странное объяснение, как по мне", - сообщила Ирина Винокурова.

Подозреваемый по делу объяснил расходы тем, что в здании работают подразделения КГГА, а споры относительно его статуса якобы продолжаются.

Однако прокуратура подчеркивает: с 2017 года суд окончательно определил владельца, поэтому аргументы о неопределенности являются безосновательными. К тому же, по данным следствия, никакого договора аренды между городской администрацией и владельцем недвижимости нет.

"Действительно, там подразделения находятся, КГГА. Опять же, на каких основаниях они там находятся — это тоже вопрос, который будет изучаться. То есть, договора аренды с владельцем у них нет. Имеем такую странную ситуацию. Есть здание частное, там находится подразделение КГГА, которое ремонтирует почему-то его. И там находится на непонятных основаниях. Хотелось бы услышать от представителей столичной власти ответы на эти вопросы. Возможно, тогда мы будем лучше понимать, почему же они утверждают, что подозрение необоснованно", — сказала Ирина Винокурова.

Напомним, журналисты Новини.LIVE исследовали, почему Киев топит канализация от сильных дождей и куда делись деньги на благоустройство реки Лыбидь.

Тем временем правоохранители продолжают разоблачать чиновников на коррупции в Киеве, в частности, и на строительстве укрытий.

Киев скандал ремонт КГГА деньги бюджет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
