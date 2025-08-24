Відео
Головна Київ У Києві бюджетні кошти пішли на ремонт чужої нерухомості

У Києві бюджетні кошти пішли на ремонт чужої нерухомості

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 07:41
У Києві витратили 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі — прокуратура
Слідчі дії щодо чиновників. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві прокуратура виявила витрати з міського бюджету на ремонт приватної нерухомості. Йдеться про будівлю на вулиці Грінченка, яка ще з 2010 року була предметом судових спорів. Остаточне рішення ухвалили у 2017 році, визнавши її власністю компанії з іноземним капіталом.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі програми "Київський час"

Читайте також:

В КМДА виділили кошти на ремонт приватної будівлі

Попри те, що будівлю визнали приватною, у наступні роки з бюджету столиці на ремонт будівлі витратили 1,3 мільйона гривень. Хоча, за словами Винокурової, запитувана сума була значно більшою і становила близько 7 мільйонів.

"І от дивна ситуація, ці гроші можна витратити цілком законно на школи, садочки, комунальні будівлі. І тут є будівля, яка в приватній власності, і місто робить такий подарунок, такий добрий благородний жест: ремонтує фасад приватної будівлі. Це досить таке дивне пояснення, як на мене", — повідомила Ірина Винокурова. 

Підозрюваний у справі пояснив витрати тим, що в будівлі працюють підрозділи КМДА, а спори щодо її статусу начебто тривають.

Однак прокуратура підкреслює: з 2017 року суд остаточно визначив власника, тому аргументи про невизначеність є безпідставними. До того ж, за даними слідства, жодного договору оренди між міською адміністрацією та власником нерухомості немає.

"Дійсно, там підрозділи знаходяться, КМДА. Знову ж таки, на яких підставах вони там знаходяться – це теж питання, яке буде вивчатися. Тобто, договору оренди з власником в них немає. Маємо таку дивну ситуацію. Є будівля приватна, там знаходиться підрозділ КМДА, який ремонтує чомусь її. І там перебуває на незрозумілих підставах. Хотілося б почути від представників столичної влади відповіді на ці питання. Можливо, тоді ми будемо краще розуміти, чому ж вони стверджують, що підозра необґрунтована", — сказала Ірина Винокурова. 

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE дослідили, чому Київ топить каналізація від сильних дощів та куди ділися гроші на впорядкування річки Либідь. 

Тим часом правоохоронці продовжують викривати посадовців на корупції в Києві, зокрема, й на будівництві укриттів

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
