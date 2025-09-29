В Киеве хотели завладеть землей за 180 млн грн — прокуратура предотвратила

Земельный участок, которым хотели завладеть. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве прокуратура предотвратила возможное завладение коммунальным земельным участком в Дарницком районе столицы. Его стоимость более 180 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 29 сентября.

Детали дела

Отмечается, что во время досудебного расследования одного из уголовных производств стало известно, что в 2021 году по заявлению физического лица, за счет земель коммунальной формы собственности, на которых планировалось строительство, был сформирован земельный участок общей площадью более 3 га. В дальнейшем, территория этого земельного участка была частично ограждена забором.

Коммунальный земельный участок на карте. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Чтобы создать представление о законности пользования земельным участком, этим лицом были поданы частному нотариусу поддельные документы на нежилые помещения, которых никогда не существовало", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, нотариус зарегистрировал право собственности на объект недвижимого имущества площадью почти 160 кв.м в Дарницком районе города Киева.

Отмечается, что в дальнейшем владелец "недвижимости" обратился к частному землеустроителю и присвоил земельному участку кадастровый номер.

По состоянию на сейчас часть участка захламлена, часть — превращена в стихийную стоянку.

В результате по иску Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд отменил регистрацию права собственности на несуществующую недвижимость, регистрацию земельного участка под этой недвижимостью и обязал вернуть ее общине столицы путем сноса забора, который частично установлен вокруг участка. Его стоимость более 180 млн грн.

