Головна Київ У Києві бізнесмен хотів заволодіти землею за понад 180 млн грн

У Києві бізнесмен хотів заволодіти землею за понад 180 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:28
У Києві хотіли заволодіти землею за 180 млн грн — прокуратура запобігла
Земельна ділянка, якою хотіли заволодіти. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві прокуратура запобігла можливому заволодінні комунальною земельною ділянкою у Дарницькому районі столиці. Її вартість понад 180 млн грн. 

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 29 вересня. 

Читайте також:

Деталі справи

Зазначається, що під час досудового розслідування одного із кримінальних проваджень стало відомо, що 2021 року за заявою фізичної особи, за рахунок земель комунальної форми власності, на яких планувалось будівництво, було сформовано земельну ділянку, загальною площею понад 3 га. Надалі, територію цієї земельної ділянки було частково огороджено парканом. 

null
Комунальна земельна ділянка на мапі. Фото: t.me/kyiv_pro_office 

"Щоб створити уявлення про законність користування земельною ділянкою, цією особою було подано приватному нотаріусу підроблені документи на нежитлові приміщення, яких ніколи не існувало", — йдеться у повідомленні. 

Надалі, нотаріус зареєстрував право власності на об’єкт нерухомого майна площею майже 160 кв.м у Дарницькому районі міста Києва.

Зазначається, що надалі власник "нерухомості" звернувся до приватного землевпорядника та присвоїв земельній ділянці кадастровий номер. 

Станом на зараз частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну стоянку.

В результаті за позовом Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, реєстрацію земельної ділянки під цією нерухомістю та зобов’язав повернути її громаді столиці шляхом знесення паркану, який частково встановлено навколо ділянки. Її вартість понад 180 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно у Києві виставили на продаж дві історичні будівлі у центрі міста. Вони донедавна належали державному підприємству "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт".

Також ми писали, що у Києві на ремонт невеликої ділянки дороги виділили 1,3 млрд грн. Йдеться про ремонт п’ятикілометрової ділянки Харківського шосе у Дарницькому районі. 

Київ земля афера прокуратура підприємці
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
