У Кличко готовят ремонт улицы в Дарницком районе за 1,3 млрд - что известно о скандальном тендере

Ремонт дороги. Фото: Вечірній Київ

Капитальный ремонт пятикилометрового участка Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева планируют сделать за 1,26 млрд грн. Однако КК "Киевавтодор" две недели не может решиться заключить соглашение с ООО "Автострада". Причиной может быть опасение вызвать скандал.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Скандал вокруг тендера

"Потому что речь идет об укатывании в тыловой асфальт крупной суммы денег на фоне бюджетного дефицита для выплаты зарплат военным", — пишут "Наші гроші".

На пятикилометровый участок дороги планируют потратить 1,26 млрд грн, это по четверти миллиарда за километр.

Журналисты отмечают, что это значительно дороже обычного асфальтирования. Ведь неподалеку "Киевавтодор" заказал асфальтирование километрового участка улицы Драгоманова. Так там она обошлась всего в 40 млн грн.

Также сообщается, что этот участок уже планировали отремонтировать при правлении президента-беглеца Виктора Януковича. Тогда председатель КГГА Попов утвердил проект ценой 101 млн в ценах 2011 года. Тогда доллар стоил 8 гривен, то есть в пять раз меньше нынешнего. Однако новый проект будет стоить не в пять раз дороже, а в 12 раз.

"Возможно потому, что в него добавили больше разных штук, которые уже критикуют. В том числе и потому, что речь идет о расширении улицы и создании чуть ли не хайвея посреди спальника. То есть через дорогу много переходов со светофорами, а значит повышается опасность ДТП. А может, ремонт выглядит дорого еще и потому, что в нем даже после тендера с 10% скидкой от ожидаемой цены осталось много маржи", — пишут расследователи.

