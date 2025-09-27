В Киеве будут требовать долги за коммунальные услуги — что известно

Коллекторы. Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве коллекторы начали взимать долги за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, что вызвало волну возмущения среди жителей. Причиной стало накопление задолженностей после скандального конкурса управляющих, который состоялся в начале 2025 года.

По данным из системы ProZorro, КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района" заказала эти услуги на 1,5 млн грн. Агентство-победитель тендера будет заниматься взысканием задолженности, а жители могут ожидать назойливых звонков и сообщений до конца года.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, ситуация возникла из-за скандального конкурса управляющих многоквартирных домов в начале 2025 года. Во время конкурса были зафиксированы многочисленные нарушения законодательства — управляющими стали старые управляющие компании, которые сразу повысили тарифы вдвое. Люди отказывались платить по завышенным тарифам, ведь услуги часто не предоставлялись вообще или выполнялись ненадлежащим образом. Несмотря на огласку, власти Киева не отменили незаконный конкурс.

Попенко отмечает, что потраченные 1,5 млн грн на работу коллекторов могут принести компании 7,5 млн грн долгов, что является "очень циничным". Он прогнозирует, что другие районы Киева могут пойти тем же путем, нанимая коллекторов за коммунальные средства. По его словам, хотя закон не запрещает использование коллекторов, сама ситуация свидетельствует об однобокой работе законодательства, которое защищает монополистов, а не обычных граждан.

Попенко также объясняет, что многие жители не осознают, что они являются совладельцами многоквартирного дома.

"Люди считают, что дом принадлежит ЖЭКу, ОСМД или КГГА, и поэтому боятся конфликтов и не обращаются в суд", — отметил он.

Чтобы уменьшить социальное напряжение, эксперт предлагает отменить скандальный конкурс и повышение тарифов, провести новый конкурс и установить адекватную оплату.

Что касается противодействия коллекторам, Попенко советует игнорировать звонки, вести активную переписку с управляющей компанией, подчеркивая невыполнение обязанностей, и требовать акты выполненных работ для доказательства, что услуги фактически не предоставлялись. Таким образом жители могут защищать свои права и уменьшить навязанное давление со стороны коллекторов.

