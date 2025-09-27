Відео
Головна Київ У Києві борги за комунальні послуги вимагатимуть колектори

У Києві борги за комунальні послуги вимагатимуть колектори

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:32
У Києві будуть вимагати борги за комунальні послуги — що відомо
Колектори. Фото: ua.depositphotos.com

У Києві колектори почали стягувати борги за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій, що викликало хвилю обурення серед мешканців. Причиною стало накопичення заборгованостей після скандального конкурсу управителів, який відбувся на початку 2025 року.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Читайте також:

Колектори будуть "вибивати" комунальні борги з киян

За даними з системи ProZorro, КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району" замовила ці послуги на 1,5 млн грн. Агентство-переможець тендеру займатиметься стягненням заборгованості, а мешканці можуть очікувати настирливих дзвінків та повідомлень до кінця року.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, ситуація виникла через скандальний конкурс управителів багатоквартирних будинків на початку 2025 року. Під час конкурсу було зафіксовано численні порушення законодавства — управителями стали старі керуючі компанії, які одразу підвищили тарифи вдвічі. Люди відмовлялися платити за завищеними тарифами, адже послуги часто не надавалися взагалі або виконувалися неналежним чином. Попри розголос, влада Києва не скасувала незаконний конкурс.

Попенко зазначає, що витрачені 1,5 млн грн на роботу колекторів можуть принести компанії 7,5 млн грн боргів, що є "дуже цинічним". Він прогнозує, що інші райони Києва можуть піти тим же шляхом, наймаючи колекторів за комунальні кошти. За його словами, хоча закон не забороняє використання колекторів, сама ситуація свідчить про однобоку роботу законодавства, яке захищає монополістів, а не звичайних громадян.

Попенко також пояснює, що багато мешканців не усвідомлюють, що вони є співвласниками багатоквартирного будинку.

"Люди вважають, що будинок належить ЖЕКу, ОСББ чи КМДА, і через це бояться конфліктів та не звертаються до суду", — зазначив він.

Щоб зменшити соціальну напругу, експерт пропонує скасувати скандальний конкурс та підвищення тарифів, провести новий конкурс і встановити адекватну оплату.

Щодо протидії колекторам, Попенко радить ігнорувати дзвінки, вести активне листування з керуючою компанією, підкреслюючи невиконання обов'язків, та вимагати акти виконаних робіт для доведення, що послуги фактично не надавалися. Таким чином мешканці можуть захищати свої права та зменшити нав'язаний тиск з боку колекторів.

Нагадаємо, нардеп розкритикував мера Віталія Кличка та КМДА за неналежне управління столицею.

А також депутат відповів, хто має бути відповідальним за масові ДТП у Києві.

комунальні послуги Київ скандал колектори оплата
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
