Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Киев Депутат ответил, кто ответственен за массовые ДТП в Киеве

Депутат ответил, кто ответственен за массовые ДТП в Киеве

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:24
ДТП в Киеве — кто ответственен за массовые аварии
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В последнее время в Киеве значительно возросло количество аварий. Ответственность увеличения дорожно-транспортных происшествий в столице лежит на городских властях.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Кто ответственен за массовые ДТП в Киеве

Витренко отметил, что именно городская власть ответственна за большое количество ДТП в Киеве, ведь она не справилась с организацией транспортного движения. По его словам, в городе не хватает элементарного.

"У нас транспортное движение уникальное, но никто ничего не делает для того, чтобы завести сюда умные светофоры, сделать велоинфраструктуру, унять электрические самокаты и регламентировать работу", — сказал депутат.

По его словам, зато ежегодно тратятся миллиарды гривен из бюджета только на строительство новых дорог в сторону отдельных жилых массивов.

Напомним, ранее вице-президент Автомобильной федерации Украины заявил, что причиной всех аварий в Киеве является превышение скорости.

В то же время эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов сообщил, что за год в Киеве в результате ДТП умирает более 100 человек. В то же время в Варшаве такие показатели в 5 раз меньше.

ДТП Киев авария местные депутаты автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации