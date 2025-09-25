ДТП в Киеве — кто ответственен за массовые аварии

ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В последнее время в Киеве значительно возросло количество аварий. Ответственность увеличения дорожно-транспортных происшествий в столице лежит на городских властях.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Кто ответственен за массовые ДТП в Киеве

Витренко отметил, что именно городская власть ответственна за большое количество ДТП в Киеве, ведь она не справилась с организацией транспортного движения. По его словам, в городе не хватает элементарного.

"У нас транспортное движение уникальное, но никто ничего не делает для того, чтобы завести сюда умные светофоры, сделать велоинфраструктуру, унять электрические самокаты и регламентировать работу", — сказал депутат.

По его словам, зато ежегодно тратятся миллиарды гривен из бюджета только на строительство новых дорог в сторону отдельных жилых массивов.

Напомним, ранее вице-президент Автомобильной федерации Украины заявил, что причиной всех аварий в Киеве является превышение скорости.

В то же время эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов сообщил, что за год в Киеве в результате ДТП умирает более 100 человек. В то же время в Варшаве такие показатели в 5 раз меньше.