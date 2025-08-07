Видео
Главная Киев В Киеве дома без газа почти два года — какая причина

В Киеве дома без газа почти два года — какая причина

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 23:32
Отопление в Киеве — дома после обстрелов без газа два года
Газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE

В Киеве есть дома после обстрелов РФ, в которых нет газа уже почти два года. Газовики не подключают газоснабжение, пока не проверят все квартиры.

Об этом заявил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея в эфире "Київського часу".

Отсутствие газа в домах после обстрелов

Кривошея рассказал, что в Шевченковском районе столицы после обстрелов до сих пор не подан газ, и ситуация может повторяться в других районах. Причина — жесткая политика безопасности, которой придерживается "Киевгаз".

"Если он (газовик. — Ред.) не зайдет в одну квартиру, потому что вы уехали за границу и нет решения доступа в эту квартиру, то в этом доме не включат газ. Это может стать причиной утечки газа, и это может быть более серьезной катастрофой, чем даже прилет", — пояснил председатель Общественного совета при КГГА.

По его словам, жителям советуют переходить на электроприборы, ведь даже при условии восстановленных зданий газ будет оставаться недоступным без полной проверки каждого помещения.

Напомним, в Киеве до сих пор нет решения для разрушенных домов после атаки 31 июля. Киевляне возмущены бездействием местных властей.

Отметим, что в результате массированной атаки российских войск на Киев 31 июля 2025 года погибли 32 человека.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
