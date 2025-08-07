Відео
Головна Київ У Києві досі немає рішення для зруйнованих після атаки будинків

У Києві досі немає рішення для зруйнованих після атаки будинків

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:20
У Києві не вирішили ситуацію зі зруйнованими будинками
Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У Києві досі не визначилися, що робити з будинками, зруйнованими внаслідок ракетного удару РФ по столиці 31 липня 2025 року. Кияни обурені бездіяльністю місцевої влади.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Атака РФ на Київ 31 липня — яка ситуація з відновленням будинків

Як розповідає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, після масованої атаки РФ на Київ 31 липня, внаслідок якої постраждало більш ніж 30 будинків, мешканці зруйнованих осель у Святошинському районі досі не знають, що буде з їхнім житлом.

Як відомо, одна з ракет влучила у багатоповерхівку на вулиці Кучера — знищено цілий під’їзд, будинки навпроти без вікон і дверей. Люди скаржаться на відсутність інформації, плутанину з документами, повільну роботу ЖЕКу та нестачу плівки для консервації вікон.

Своєю чергою місцева влада пояснює затримки законодавчими процедурами — для проведення експертизи потрібен тендер. Його ще не оголосили. Водночас посадовці обіцяють, що будинки законсервують і приберуть завали.

Атака РФ на Київ
Будинок у Києві, в який влучила ракета РФ 31 липня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Мешканці столиці обурені: попри візит президента, який вимагав дій "за три дні", нічого не змінилося. Люди не знають, чи безпечно ночувати вдома, і не мають альтернативного житла.

Наразі постраждалі можуть подати заявки на допомогу через програму "єВідновлення" (до 350 тис. грн) або отримати виплати через міську програму "Турбота".

Раніше SMM-редакторка та журналістка Новини.LIVE Крістіна Лупаїна розповіла про пережите під час масованої атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. У ту ніч квартира Крістіни зазнала значних руйнувань.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки російських військ на Київ 31 липня 2025 року загинуло 32 людини.

Київ обстріли війна атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
