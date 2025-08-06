У Києві помер чоловік, поранений під час ракетного удару 31 липня

Наслідки атаки Росії на Київ 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про чергову втрату внаслідок масованої атаки Росії на Київ, що сталася 31 липня. У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час обстрілу.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

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"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", — зазначив Ткаченко, висловивши співчуття рідним і близьким загиблого.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок того удару зросла до 32 осіб.

Нагадаємо, під час атаки 31 липня російські війська завдали удару по Києву дронами та ракетами, спричинивши масштабні руйнування та численні жертви. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях.

Також мешканці напівзруйнованого будинку розповіли, як вони виживають в таких умовах.