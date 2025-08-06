Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві в лікарні помер ще один постраждалий від атаки 31 липня

У Києві в лікарні помер ще один постраждалий від атаки 31 липня

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 10:14
У Києві помер чоловік, поранений під час ракетного удару 31 липня
Наслідки атаки Росії на Київ 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про чергову втрату внаслідок масованої атаки Росії на Київ, що сталася 31 липня. У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час обстрілу.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

У Києві помер ще один постраждалий від атаки РФ 31 липня

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", — зазначив Ткаченко, висловивши співчуття рідним і близьким загиблого.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок того удару зросла до 32 осіб.

Нагадаємо, під час атаки 31 липня російські війська завдали удару по Києву дронами та ракетами, спричинивши масштабні руйнування та численні жертви. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях.

Також мешканці напівзруйнованого будинку розповіли, як вони виживають в таких умовах. 

Київ смерть обстріли війна в Україні поранення лікарня
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації