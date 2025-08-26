Як виглядав Північний міст у Києві 50 років тому

Північний міст у Києві. Фото: УНІАН

У мережі поширили фото, як виглядав Північний міст Києва майже 50 років тому. Рідкісний знімок зафіксував тестування Північного мосту перед відкриттям.

Відповідне фото опублікувала спільнота "Спрага: в Києві цікаво" у Facebook.

Київ, 1976 рік. Міст, який випробовували на міцність вантажівками. Фото: "Спрага: в Києві цікаво"/Facebook

Як виглядав Північний міст перед відкриттям — фото

Зазначається, що це рідкісне фото Північного мосту (тоді — Московського) у момент фінальних випробувань перед відкриттям.

На нього виїхали десятки вантажівок, щоб перевірити, чи витримає конструкція. Будівництво почалося у 1971 році. Архітектор — Георгій Фукс.

Це був перший вантовий міст в СРСР з одним пілоном. Висота пілона — 119 метрів, а головний проліт біля лівого берега — 300 метрів.

Десятки вантажівок тоді залучили для тестування конструкції перед її відкриттям.

Як під публікацією спільноти пояснив один з користувачів, в такий спосіб інженери перевіряли рівномірність деформацій: чи немає перекосів, локальних просідань або несиметричної поведінки.

"Пружність — після зняття навантаження міст має повернутися в початкове положення (допустимі залишкові деформації дуже малі)", — додав пояснення Олег Брюховець.

Що відомо про Північний міст у Києві

Північний міст у Києві (до 2018 року — Московський міст) — один із найбільших і найвідоміших мостів столиці. Він з’єднує правий і лівий береги Дніпра, сполучаючи Оболонь із житловим масивом Троєщина.

Відкриття — 3 грудня 1976 року;

Тип — вантовий міст з одним пілоном;

Розміри — довжина — близько 816 м, головний проліт — 300 м, висота пілона — 119 м;

Автори проєкту — інженери Г. Б. Фукс, Б. М. Гребень, Є. А. Левинський, Б. С. Романенко; архітектор А. В. Добровольський;

Значення — є ключовою транспортною артерією для жителів Троєщини та північних районів Києва.

