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В Киеве из-за атаки БпЛА дотла сгорела квартира — фото и видео

23 марта 2025 08:14
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Киева 23 марта — фото и видео последствий атаки
Квартира, которая сгорела из-за обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Из-за массированной атаки дронами в Киеве сгорела одна из квартир в многоэтажке. Сейчас там остались только руины.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 23 марта.

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Россияне атаковали Киев ударными БпЛА. Из-за обстрела сгорела квартира в многоэтажке в Днепровском районе столицы.

Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира, которая сгорела из-за атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира в Киеве, которая сгорела из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Уничтоженные вещи в квартире. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира в Киеве, где произошел пожар в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Уничтоженное из-за обстрела жилье. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Ванная в квартире, где произошел пожар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Воронка на крыше. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Воронка от обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека. Среди них — пятилетний ребенок. Также известно о десяти пострадавших.

Взрывы россияне атаковали столицу Украины в ночь на 23 марта. Власти сообщили о падении обломков вражеских дронов в нескольких районах города.

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