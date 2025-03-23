Обстрел Киева 23 марта — фото и видео последствий атаки

В Киеве из-за атаки БпЛА дотла сгорела квартира — фото и видео
Из-за массированной атаки дронами в Киеве сгорела одна из квартир в многоэтажке. Сейчас там остались только руины.
Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 23 марта.
Какие последствия обстрела Киева 23 марта
Россияне атаковали Киев ударными БпЛА. Из-за обстрела сгорела квартира в многоэтажке в Днепровском районе столицы.
Напомним, в результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека. Среди них — пятилетний ребенок. Также известно о десяти пострадавших.
Взрывы россияне атаковали столицу Украины в ночь на 23 марта. Власти сообщили о падении обломков вражеских дронов в нескольких районах города.
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