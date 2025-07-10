Обстрел Киева 10 июля — есть изменения в движении транспорта

В Киеве из-за атаки РФ есть изменения в движении транспорта
В Киеве из-за массированной атаки оккупантов 10 июля есть изменения в движении общественного транспорта. Россияне повредили контактные сети, поэтому есть задержки.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как будет курсировать транспорт в Киеве после атаки
Из-за ночного обстрела столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:
- ст. м. "Берестейская" — в направлении ул. Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют до ст. м. "Нивки";
- ул. Сечевых Стрельцов — на пересечении с ул. Вячеслава Черновола повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 — до ул. Оранжерейной. Движение троллейбусов №№ 19, 35 организовано ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. — далее по собственным маршрутам;
- ул. Академика Заболотного, 142 — поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано до Кибернетического центра.
Также киевлян предупредили о временной задержке движения на маршрутах:
- ст. м. "Лукьяновская" — задержка движения троллейбусов №№ 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;
- ул. Николая Василенко — в направлении просп. Отрадного повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.
Пассажиров поблагодарили за понимание и попросили учитывать временные изменения для планирования маршрута.
Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киевскую область почти десять часов. В регионе есть разрушения и возникли пожары.
Кроме того, в Киеве есть повреждения в разных районах города. Количество пострадавших снова возросло.
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