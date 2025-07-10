Обстрел Киева 10 июля — есть изменения в движении транспорта

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве из-за массированной атаки оккупантов 10 июля есть изменения в движении общественного транспорта. Россияне повредили контактные сети, поэтому есть задержки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Из-за ночного обстрела столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:

ст. м. "Берестейская" — в направлении ул. Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют до ст. м. "Нивки";

ул. Сечевых Стрельцов — на пересечении с ул. Вячеслава Черновола повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 — до ул. Оранжерейной. Движение троллейбусов №№ 19, 35 организовано ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. — далее по собственным маршрутам;

ул. Академика Заболотного, 142 — поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано до Кибернетического центра.

Также киевлян предупредили о временной задержке движения на маршрутах:

ст. м. "Лукьяновская" — задержка движения троллейбусов №№ 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;

ул. Николая Василенко — в направлении просп. Отрадного повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.

Пассажиров поблагодарили за понимание и попросили учитывать временные изменения для планирования маршрута.

Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киевскую область почти десять часов. В регионе есть разрушения и возникли пожары.

Кроме того, в Киеве есть повреждения в разных районах города. Количество пострадавших снова возросло.