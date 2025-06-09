Обстрел Киева 9 июня - повреждено офисное здание

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 9 июня россияне атаковали и продолжают атаковать Киев дронами. Сейчас уже есть первые последствия, в одном из районов повреждено офисное здание.

Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 9 июня

"В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе. На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", — говорится в сообщении в 02:27.

Ткаченко добавил, что атака продолжается и на подступах к столице есть вражеские дроны.

"В область еще залетают новые. Оставайтесь в укрытиях", — проинформировал он.

Напомним, что в Киеве за последние несколько часов было слышно уже по меньшей мере три серии взрывов. В последний раз был слышен сильный взрыв.

Также мы писали, что в ночь на пятницу, 6 июня, в Киеве тоже раздавались взрывы. В результате удара было много повреждений, погибшие и пострадавшие.