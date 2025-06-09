Обстріл Києва 9 червня - пошкоджено офісну будівлю

У Києві через атаку РФ пошкоджено офісну будівлю
В ніч проти 9 червня росіяни атакували і продовжують атакувати Київ дронами. Наразі вже є перші наслідки, у в одному з районів пошкоджено офісну будівлю.
Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 9 червня
"Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні о 02:27.
Ткаченко додав, що атака триває і на підступах до столиці є ворожі дрони.
"В область ще залітають нові. Залишайтеся в укриттях", — поінформував він.
Нагадаємо, що у Києві за останні декілька годин було чути вже щонайменше три серії вибухів. В останній раз було чути сильний вибух.
Також ми писали, що у ніч проти п'ятниці, 6 червня, у Києві теж лунали вибухи. Внаслідок удару було багато пошкоджень, загиблі та постраждалі.
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