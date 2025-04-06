Враг ударил баллистикой по Киеву - в ГСЧС показали кадры последствий

В Киеве из-за атаки разгорелись пожары — в ГСЧС показали кадры
Российские оккупанты утром в воскресенье, 6 апреля, применили против Киева баллистические ракеты. В результате атаки зафиксированы пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
Кадры с мест показала пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Атака на Киев 6 апреля
"Сегодня утром враг совершил удар баллистикой по столице. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах", — говорится в сообщении.
Так, в Дарницком районе пожар возник в нежилом здании, а также произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей — огонь ликвидировали.
В Оболонском районе загорелся мебельный цех, пламя распространилось на еще одно складское здание. В то же время разрушены третий, четвертый и пятый этажи бизнес-центра.
В Соломенском районе произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и горел фасад складского здания — спасатели ликвидировали пожар.
В ГСЧС уточнили, что в результате российского обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. К ликвидации последствий привлечены 128 пожарных и 28 единиц техники.
Напомним, ночью в Киеве жители слышали мощные взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Бригады скорой помощи выехали по вызовам в Дарницкий и Оболонский районы.
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