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В Киеве из-за урагана поврежден самый большой флаг Украины

28 октября 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве из-за урагана поврежден самый большой флаг Украины
Самый большой флаг Украины в Киеве. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в результате непогоды 28 октября был поврежден самый большой флаг Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

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Что известно о повреждении флага

"Из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины — несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Крепкое ветростойкое полотнище не выдержало бурлившей в столице непогоды. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы", — отметил он.

По его словам, у столицы есть запасное полотнище вместо поврежденного на флагштоке главного флага Украины.

Также стало известно, что поврежденные остатки флага уже сняли.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим на территории Украины:

  • высота флагштока — почти 90 метров,
  • вес — 32 тонны,
  • размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Последствия непогоды в Киеве

Всего из-за урагана в столице было обнаружено 294 поваленных деревьев, еще 487 получили повреждения, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Последствия непогоды в городе ликвидировали 208 работников коммунальных служб. Также было задействовано 34 единицы техники.

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" совершили 24 выезда по ликвидации последствий непогоды. Так, на 11 локациях убрали поваленные деревья; на 11 — аварийные металлические конструкции; в двух случаях помощь не предоставлялась", — добавили в сообщении.

Как сообщили в КП "Киевпасстранс", общественный транспорт уже полностью работает. Повреждения были на троллейбусной сети в нескольких местах, однако их ликвидировали.

Напомним, ранее из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Пока известно о восьми пострадавших людях.

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