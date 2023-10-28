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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок негоди

28 жовтня 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок негоди
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через негоду в Києві збільшилася кількість постраждалих. Наразі відомо про вісім потерпілих людей.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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Оновлена інформація щодо наслідків негоди

У Київській міській військовій адміністрації оновили дані щодо наслідків негоди у столиці.

Станом на 18:30 відомо про двох загиблих чоловіків та восьмеро постраждалих. 

Також внаслідок буревію було пошкоджено:

  • два житлові будинки;
  • 17 дахів будинків;
  • три кіоски;
  • 10 автомобілів;
  • падіння одного банеру та восьми небезпечних конструкцій.

Повалені дерева у місті

Також через негоду повалено 203 дерева, пошкоджено — 130.

Падіння дерев:

  • на проїжджі частини — 25;
  • на трамвайні колії — 3.
наслідки негоди у столиці
Скриншот допису з телеграм-каналу КМВА

За інформацією КМДА, наразі відомо про 780 дерев, які повалено або пошкоджено. 

"Пасажирський транспорт працює в повному обсязі. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу відновлено. Дороги проїзні, обмежень руху немає. Ліквідація наслідків негоди триває", — наголосили у повідомленні.

Пошкодження найбільшого прапора

Також стало відомо, що внаслідок негоди було пошкоджено найбільший прапор України, попри те, що його приспустили для попередження пошкодження. 

"Його замінять на підготовлене запасне полотнище одразу після поліпшення погодних умов", — додали у повідомленні.

наслідки негоди у столиці
Скриншот допису з телеграм-каналу КМДА

Нагадаємо, у Києві внаслідок негоди було ускладнено дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати. 

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