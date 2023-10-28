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У Києві через буревій пошкоджено найбільший прапор України

28 жовтня 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві через буревій пошкоджено найбільший прапор України
Найбільший прапор України у Києві. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві внаслідок негоди 28 жовтня було пошкоджено найбільший прапор України. Його замінять одразу після покращення погодних умов.

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

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"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України — попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", — зауважив він.

За його словами, столиця має запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України. 

Також стало відомо, що нині пошкоджені залишки прапора вже зняли.

У КМДА нагадали, що споруда флагштока є найбільшою на території України:

  • висота флагштока — майже 90 метрів,
  • вага — 32 тонни,
  • розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри. 

Наслідки негоди у Києві

Загалом через буревій у столиці було виявлено 294 повалених дерев, ще 487 зазнали пошкоджень, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Наслідки негоди у місті ліквідовували 208 працівників комунальних служб. Також було задіяно 34 одиниці техніки.

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" здійснили 24 виїзди щодо ліквідації наслідків негоди. Так, на 11 локаціях прибрали повалені дерева; на 11 – аварійні металеві конструкції; у двох випадках допомога не надавалась", — додали у повідомленні.

Як повідомили у КП "Київпастранс", наразі громадський транспорт вже повністю працює. Пошкодження було на тролейбусній мережі в декількох місцях, проте їх ліквідували. 

Нагадаємо, раніше через негоду в Києві збільшилася кількість постраждалих. Наразі відомо про вісім потерпілих людей.

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