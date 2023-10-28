У Києві через буревій пошкоджено найбільший прапор України
У Києві внаслідок негоди 28 жовтня було пошкоджено найбільший прапор України. Його замінять одразу після покращення погодних умов.
Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Що відомо про пошкодження стяга
"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України — попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", — зауважив він.
За його словами, столиця має запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України.
Також стало відомо, що нині пошкоджені залишки прапора вже зняли.
У КМДА нагадали, що споруда флагштока є найбільшою на території України:
- висота флагштока — майже 90 метрів,
- вага — 32 тонни,
- розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.
Наслідки негоди у Києві
Загалом через буревій у столиці було виявлено 294 повалених дерев, ще 487 зазнали пошкоджень, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Наслідки негоди у місті ліквідовували 208 працівників комунальних служб. Також було задіяно 34 одиниці техніки.
"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" здійснили 24 виїзди щодо ліквідації наслідків негоди. Так, на 11 локаціях прибрали повалені дерева; на 11 – аварійні металеві конструкції; у двох випадках допомога не надавалась", — додали у повідомленні.
Як повідомили у КП "Київпастранс", наразі громадський транспорт вже повністю працює. Пошкодження було на тролейбусній мережі в декількох місцях, проте їх ліквідували.
Нагадаємо, раніше через негоду в Києві збільшилася кількість постраждалих. Наразі відомо про вісім потерпілих людей.
Читайте Новини.LIVE!