В Киеве из-за непогоды частично отключили свет, — ДТЭК

Непогода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 июня, в некоторых районах Киева исчез свет. Отключение электроэнергии ввели из-за непогоды.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Частичные отключения света в столице

"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды", — говорится в сообщении.

В ДТЭК рассказали, что погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Людей призвали не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильный ураган. В столице сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.

Также мы писали, что накануне синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Киевской области (І уровень опасности).

Добавим, летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.