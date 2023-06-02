У Києві через негоду частково відключили світло, — ДТЕК

Негода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 червня, у деяких районах Києва зникло світло. Відключення електроенергії запровадили через негоду.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Часткові відключення світла у столиці

"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини. Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК розповіли, що погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Людей закликали не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці сильні зливи та є пошкодження внаслідок пориву вітру.

Також ми писали, що напередодні синоптики попереджала про небезпечні метеорологічні явища на Київщині (І рівень небезпеки).

Додамо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.