В Киеве изменили движение метро и троллейбусов после обстрела 6 июня

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевская городская военная администрация сообщила о временных изменениях в движении общественного транспорта из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки России. В столице будет курсировать дублирующий маршрут, который заменит метро, а некоторые троллейбусы сократят маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Из-за повреждения красной линии метрополитена на участке между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М, который заменяет метро на период ограничений.

Маршрут автобуса №1М:

В направлении от "Лесной" до "Арсенальной": Броварской проспект — Днепровский спуск — Аллея Героев Крут — улица Ивана Мазепы — станция метро "Арсенальная".

В обратном направлении — тот же маршрут, но без заезда на участок между станциями "Дарница" и "Черниговская". Автобусы едут через улицу Андрея Малышко.

Маршрут будет работать до тех пор, пока красная линия метро будет оставаться ограниченной для движения. Пассажиров призывают учитывать изменения при планировании поездок.

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Также в столице изменились маршруты троллейбусов из-за перекрытия части ул. Вадима Гетьмана (от ул. Антона Цедика до ул. Алексея Тихого), где работает полиция после ночной атаки.

Изменения в движении троллейбусов:

№27 — курсирует только до Индустриального путепровода и ул. Дегтяревской;

№30 — объезжает через ст. м. "Лукьяновская" и Севастопольскую площадь;

№22 и №42 - маршруты направлены через Севастопольскую площадь, просп. Воздушных Сил, ул. Черновола, Ильенко и Дорогожицкую, далее — по привычным маршрутам;

Часть троллейбусов №42 временно курсирует только между "Лыбедской" и Индустриальным путепроводом.

Жителей столицы просят следить за оперативной информацией на официальных ресурсах и планировать маршруты с учетом новых ограничений.

Напомним, в Киевской области есть повреждения путей Укрзализныци в результате российской массированной комбинированной атаки.

Также в Киеве зафиксированы массовые разрушения в нескольких спальных районах.