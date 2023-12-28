В Киеве из-за подземного укрытия просело здание садика

Здание садика в Киеве. Фото: КГВА

В здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Авария произошла в одном из столичных садиков, расположенном в Шевченковском районе Кива.

"По предварительной информации, просела часть стены здания садика. Сейчас идет обследование заведения специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления", — говорится в сообщении.

Попко уточнил, что в то время как часть здания садика просела, в заведении строилось укрытие для детей и его работников на случай воздушных тревог.

"Вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли и привести к таким последствиям. Но окончательно, причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции, уже открыто соответствующее производство", — подчеркнул Попко.

Скриншот. Telegram КМВА

Напомним, во время воздушной тревоги упал потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе. Как выяснилось, в школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.

Мы также сообщали, что потолок отремонтировали, а последствия аварии в этой школе устранили менее чем за сутки.