Столичные власти сообщили о пострадавших в результате сегодняшней атаки

В Киеве из-за утренней ракетной атаки пострадали два человека, — КГВА
2 сентября 2024 09:24
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Российские войска утром в понедельник, 2 сентября, совершили ракетную атаку на Киев. В результате обстрела пострадали двое жителей столицы.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
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"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.
По данным КГВА, все экстренные службы работают на местах попадания и падения обломков сбитых ракет. Последствия атаки ликвидируются.
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