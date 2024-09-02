Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців столиці.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа ушпиталена", — йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, всі екстрені служби працюють на місцях влучань та падіння уламків збитих ракет. Наслідки атаки ліквідовуються.