Потоп в Киеве — улицы и ТРЦ ушли под воду

Одна из улиц Киева после мощного ливня. Фото: скриншот

В Киеве сильный ливень привел к подтоплениям улиц и торговых центров. Система дождевой канализации не справилась с большим количеством воды.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в воскресенье, 6 октября.

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Ливень привел к подтоплениям в Киеве

В КГГА подчеркнули, что из-за сильного ливня городские службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Однако система дождевой канализации не справляется с таким обилием осадков.

"Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники соответствующих служб дежурят на местах, где возможны новые подтопления.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию во избежание аварий.

Ранее синоптики предупреждали, что Киев накроет мощный ливень, был объявлен первый уровень опасности.

Погода в Украине будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.