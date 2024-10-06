Потоп в Киеве — улицы и ТРЦ ушли под воду

В Киеве из-за ливня затопило улицы и торговые центры — осадки будут продолжаться
В Киеве сильный ливень привел к подтоплениям улиц и торговых центров. Система дождевой канализации не справилась с большим количеством воды.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в воскресенье, 6 октября.
Ливень привел к подтоплениям в Киеве
В КГГА подчеркнули, что из-за сильного ливня городские службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Однако система дождевой канализации не справляется с таким обилием осадков.
"Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что работники соответствующих служб дежурят на местах, где возможны новые подтопления.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию во избежание аварий.
Ранее синоптики предупреждали, что Киев накроет мощный ливень, был объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.
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