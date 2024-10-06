Потоп у Києві — вулиці та ТРЦ пішли під воду

У Києві через зливу затопило вулиці та торговельні центри — опади триватимуть
У Києві сильна злива призвела до підтоплень вулиць та торговельних центрів. Система дощової каналізації не впоралася з великою кількістю води.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у неділю, 6 жовтня.
Злива призвела до підтоплень у Києві
У КМДА наголосили, що через сильну зливу міські служби працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки негоди. Однак система дощової каналізації не справляється з такою великою кількістю опадів.
"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що працівники відповідних служб чергують на місцях, де можливі нові підтоплення.
Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції для уникнення аварій.
Раніше синоптики попереджали, що Київ накриє потужна злива, було оголошено перший рівень небезпеки.
Погода в Україні формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
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