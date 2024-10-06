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У Києві через зливу затопило вулиці та торговельні центри — опади триватимуть

6 жовтня 2024 12:27
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Потоп у Києві — вулиці та ТРЦ пішли під воду
Одна з вулиць Києва після потужної зливи. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві сильна злива призвела до підтоплень вулиць та торговельних центрів. Система дощової каналізації не впоралася з великою кількістю води.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у неділю, 6 жовтня.

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У КМДА наголосили, що через сильну зливу міські служби працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки негоди. Однак система дощової каналізації не справляється з такою великою кількістю опадів.

"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що працівники відповідних служб чергують на місцях, де можливі нові підтоплення.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції для уникнення аварій.

Раніше синоптики попереджали, що Київ накриє потужна злива, було оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Україні формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Київ КМДА повінь вода дощ

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