Главная Киев В Киеве чиновницы закупили генераторы для школ с наценкой

В Киеве чиновницы закупили генераторы для школ с наценкой

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:36
В Киеве разоблачили схему с завышением цен на генераторы для школьных укрытий
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении четырем предпринимателям и начальнице отдела Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Речь идет о закупке генераторов для школьных укрытий по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Чиновницы переплатили более полумиллиона гривен на закупке генераторов

По данным следствия, генераторы для образовательных учреждений закупили за средства бюджета, но их стоимость, по выводам экспертов, была завышена на 870 тысяч гривен.

null
Подозреваемая по делу. Фото: Киевская городская прокуратура

Один из предпринимателей победил в тендере, а второй занимался поиском оборудования на рынке для дальнейшей поставки, еще двое фигурантов помогали с выводом полученных средств и подписывали необходимые документы.

Чиновнице инкриминируют пособничество в завладении бюджетными средствами, а предпринимателям — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении чиновницы от должности. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили работниц КГГА, которые закупили некачественные 200 бодикамер для охранников.

А другие чиновники КГГА потратили 1,7 млн гривен на ремонт фасада здания, которое перешло из коммунальной в частную собственность.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
