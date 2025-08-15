У Києві викрили схему із завищенням цін на генератори для шкільних укриттів

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру чотирьом підприємцям та начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Йдеться про закупівлю генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чиновниці переплатили понад пів мільйона гривень на закупівлі генераторів

За даними слідства, генератори для освітніх закладів закупили за кошти бюджету, але їх вартість, за висновками експертів, була завищена на 870 тисяч гривень.

Підозрювана у справі. Фото: Київська міська прокуратура

Один із підприємців переміг у тендері, а другий займався пошуком обладнання на ринку для подальшого постачання, ще двоє фігурантів допомагали з виведенням отриманих коштів та підписували необхідні документи.

Посадовиці інкримінують пособництво у заволодінні бюджетними коштами, а підприємцям — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення чиновниці від посади. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили працівниць КМДА, які закупили неякісні 200 бодікамер для охоронців.

А інші чиновники КМДА витратили 1,7 млн гривень на ремонт фасаду будівлі, яка перейшла із комунальної у приватну власність.