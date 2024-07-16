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В Киеве мужчина воровал дорогой алкоголь из магазинов — суд вынес приговор

16 июля 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кража в киевских магазинах — мужчина своровал алкоголя на три тысячи гривен и получил приговор суда
Мужчина в супермаркете. Иллюстративное фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что в Киеве в магазине Rozetka по улице Елены Телиги мужчина украл две бутылки виски и одну ликера.

Отмечается, что преступник решил утащить:

  • бутылку виски "Jim Beam White" объемом 1 литр — стоимостью 632 грн 50 коп
  • бутылку виски "Johnnie Walker Black label ICON" объемом 0,7 литра — стоимостью 832 грн 50 коп
  • бутылку ликера "Jim Beam Honey" объемом 0,7 литра — стоимостью 624 грн 17 коп

Награбленное мужчина прятал под куртку.

В общей сложности он нанес материальный ущерб магазину Rozetka на  сумму 2 089 гривны 17 копеек.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что раньше мужчина тоже воровал алкоголь, но уже дешевле и в другом супермаркете.

В магазине "Фора" он украл бутылку пива марки "Перша приватна броварня" объемом 1,2 литра. Ее стоимость составляла 50 грн.

Впоследствии мужчина также попал в служебное помещение магазина. Там он украл упаковку слабоалкогольного, энергетического напитка марки "Revo" в количестве двадцати четырех банок стоимостью 887 гривен 80 копеек.

Общая стоимость ущерба для "Форы" составила 937 гривен 80 копеек.

Решение суда

Поскольку у мужчины были проблемы с законом и судимостью, при назначении окончательного наказания суд руководствовался положениями по назначению окончательного наказания путем поглощения менее строгого и более сурового.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы.

По мнению суда, данное наказание будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых правонарушений.

Ранее мы сообщали, что Гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.

А в городе Черноморске Одесской области женщина провернула аферу через "Новую почту", она подменила товар, который ей прислал продавец с помощью почтового оператора. Свою вину в суде женщина признала частично.

Киев алкоголь суд правосудие кража магазины преступление супермаркет

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