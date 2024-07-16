Кража в киевских магазинах — мужчина своровал алкоголя на три тысячи гривен и получил приговор суда

В Киеве мужчина воровал дорогой алкоголь из магазинов — суд вынес приговор
В Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда говорится, что в Киеве в магазине Rozetka по улице Елены Телиги мужчина украл две бутылки виски и одну ликера.
Отмечается, что преступник решил утащить:
- бутылку виски "Jim Beam White" объемом 1 литр — стоимостью 632 грн 50 коп
- бутылку виски "Johnnie Walker Black label ICON" объемом 0,7 литра — стоимостью 832 грн 50 коп
- бутылку ликера "Jim Beam Honey" объемом 0,7 литра — стоимостью 624 грн 17 коп
Награбленное мужчина прятал под куртку.
В общей сложности он нанес материальный ущерб магазину Rozetka на сумму 2 089 гривны 17 копеек.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что раньше мужчина тоже воровал алкоголь, но уже дешевле и в другом супермаркете.
В магазине "Фора" он украл бутылку пива марки "Перша приватна броварня" объемом 1,2 литра. Ее стоимость составляла 50 грн.
Впоследствии мужчина также попал в служебное помещение магазина. Там он украл упаковку слабоалкогольного, энергетического напитка марки "Revo" в количестве двадцати четырех банок стоимостью 887 гривен 80 копеек.
Общая стоимость ущерба для "Форы" составила 937 гривен 80 копеек.
Решение суда
Поскольку у мужчины были проблемы с законом и судимостью, при назначении окончательного наказания суд руководствовался положениями по назначению окончательного наказания путем поглощения менее строгого и более сурового.
В результате суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы.
По мнению суда, данное наказание будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых правонарушений.
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