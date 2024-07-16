Крадіжка у київських магазинах — чоловік поцупув алкоголю на три тисячі гривень і отримав вирок суду

Чоловік у супермаркеті. Ілюстративне фото: AFP

У Києві неодноразово судимий чоловік крав із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів. Загальна сума краденого перевищує три тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що у Києві в магазині Rozetka на вулиці Олени Теліги чоловік вкрав дві пляшки віскі та одну лікеру.

Зазначається, що злочинець вирішив поцупити:

пляшку віскі "Jim Beam White" об'ємом 1 літр — вартістю 632 грн 50 коп

пляшку віскі "Johnnie Walker Black label ICON" об'ємом 0,7 літра — вартістю 832 грн 50 коп

пляшку лікеру "Jim Beam Honey" об`ємом 0,7 літра — вартістю 624 грн 17 коп

Викрадене чоловік ховав під куртку.

Загалом він завдав матеріальної шкоди магазину Rozetka на суму 2 089 гривні 17 копійок.

Крім того, під час слідства з'ясувалося, що раніше чоловік теж крав алкоголь, але вже дешевший і в іншому супермаркеті.

У магазині "Фора" він поцупив пляшку пива марки "Перша приватна броварня" об'ємом 1,2 літра. Її вартість складала 50 грн.

Згодом чоловік потрапив в службове приміщення магазину. Там він вкрав упаковку слабоалкогольного, енергетичного напою марки "Revo", у кількості двадцяти чотирьох банок, вартістю 887 гривень 80 копійок.

Загальна вартість збитків для "Фори" складає 937 гривень 80 копійок.

Рішення суду

Оскільки у чоловіка були раніше проблеми з законом та судимість, при призначенні остаточного покарання суд керувався положеннями щодо призначення остаточного покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим.

У результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді шести років і одного місяця позбавлення волі.

На думку суду, зазначене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових правопорушень.

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