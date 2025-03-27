В Киеве судили мужчину за ношение холодного оружия без разрешения

Мужчина с ножом. Фото иллюстративное: Flickr

В Киеве мужчина носил при себе нож без предусмотренного законом разрешения. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в решении, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

Известно, что на территории Деснянского района мужчина нашел нож, относящийся к контактному клинковому холодному оружию колюще-режущего действия. После чего он решил носить его при себе без разрешения.

Однако 9 января 2025 года его остановили правоохранители, которые обнаружили нож. Они изъяли оружие, поскольку разрешения на ношение не было.

Во время судебного заседания киевлянин признал свою вину, искренне раскаялся и полностью подтвердил обстоятельства дела. Его действия квалифицировали по части второй статьи 263 УК Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

"Суд, назначая наказание в виде пробационного надзора, учитывает то, что приговор Соломенского районного суда г. Киева от 12.08.2024 года не вступил в законную силу, а следовательно не направлялся судом на исполнение, мужчина на учете в отделе пробации не состоит, что подтверждается соответствующими письмами, таким образом, мужчина на момент вынесения данного приговора наказание в виде пробационного надзора не отбывает", — говорится в приговоре.

Суд учел, что мужчина после приговора прошлого года не отбыл полное наказание, а совершил новое уголовное преступление.

Что решил суд

Киевлянина признали виновным в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения и назначили наказание в виде пробационного надзора на срок два года.

"На основании ст. 71 УК Украины к наказанию назначенному по данному приговору частично присоединить не отбытое наказание по приговору Соломенского районного суда г. Киева от 12.08.2024 года по ст. 309 ч. 1 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и окончательно мужчине назначить наказание по совокупности приговоров в виде двух лет шести месяцев пробационного надзора", — говорится в приговоре.

Обвиняемый должен:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, пьяный киевлянин конфликтовал с женщиной и разбил стекло входной двери магазина. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Киеве мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своему товарищу. Ему назначили наказание в виде лишения свободы.