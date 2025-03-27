У Києві судили чоловіка за носіння холодної зброї без дозволу

Чоловік з ножем. Фото ілюстративне: Flickr

У Києві чоловік носив при собі ніж без передбаченого законом дозволу. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому в Опендатаботі.

Читайте також:

Деталі справи

Відомо, що на території Деснянського району чоловік знайшов ніж, що відноситься до контактної клинкової холодної зброї колюче-ріжучої дії. Після чого він вирішив носити його при собі без дозволу.

Однак 9 січня 2025 року його зупинили правоохоронці, які виявили ніж. Вони вилучили зброю, оскільки дозволу на носіння не було.

Під час судового засідання киянин визнав свою провину, щиро розкаявся та повністю підтвердив обставини справи. Його дії кваліфікували за частиною другою статті 263 КК України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

"Суд призначаючи покарання у вигляді пробаційного нагляду враховує те, що вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 12.08.2024 року не набрав законної сили, а отже не направлявся судом на виконання, чоловік на обліку у відділу пробації не перебуває, що підтверджується відповідними листами, таким чином, чоловік на момент постановлення даного вироку покарання у виді пробаційного нагляду не відбуває", — йдеться у вироку.

Суд врахував, що чоловік після вироку минулого року не відбув повне покарання, а вчинив нове кримінальне правопорушення.

Що вирішив суд

Киянина визнали винним у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу та призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк два роки.

"На підставі ст. 71 КК України до покарання призначеного за даним вироком частково приєднати не відбуте покарання за вироком Соломʼянського районного суду м. Києва від 12.08.2024 року за ст. 309 ч. 1 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та остаточно чоловіку призначити покарання за сукупністю вироків у вигляді двох років шести місяців пробаційного нагляду", — йдеться у вироку.

Обвинувачений повинен:

періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, пʼяний киянин конфліктував із жінкою та розбив скло вхідних дверей магазину. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше у Києві чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму товаришу. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.