В Киеве мужчина подобрал неизвестную коробку и погиб

Правоохранители на месте происшествия. Фото: полиция Киева

В Киеве мужчина погиб в результате взрыва. Стражи порядка прибыли на место происшествия и выясняют обстоятельства этой трагедии.

Об этом сообщили в полиции Киева в пятницу, 22 ноября.

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Мужчина погиб в результате взрыва

В столице правоохранители выясняют обстоятельства взрыва в Днепровском районе. В результате этого события погиб мужчина. Информация об этом поступила в полицию Киева сегодня около 15:00.

Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции. Также присутствует взрывотехника и судебно-медицинский эксперт.

Ранее мы писали, что в селе Счастливое Киевской области работник территориального центра комплектования устроил стрельбу. В результате правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в Киеве работник территориального центра комплектования пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали, но он находится в тяжелом состоянии.