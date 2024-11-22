У Києві чоловік підібрав не відому коробку і загинув

Правоохоронці на місці події. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік загинув внаслідок вибуху. Правоохоронці прибули на місце події та з'ясовують обставини цієї трагедії.

Про це повідомили у поліції Києва у п'ятницю, 22 листопада.

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Чоловік загинув внаслідок вибуху

У столиці правоохоронці з’ясовують обставини вибуху у Дніпровському районі. Внаслідок цієї події загинув чоловік. Інформація про це надійшла до полції Києва сьогодні близько 15:00.

Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції. Також присутні вибухотехніки та судово-медичний експерт.

Раніше ми писали, що у селі Щасливе Київської області працівник територіального центру комплектування влаштував стрілянину. Внаслідок цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві працівник територіального центру комплектування намагався покінчити життя самогубством. Чоловіка госпіталізували, але він перебуває у тяжкому стані.