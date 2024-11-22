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У Києві чоловік підібрав невідому коробку і загинув від вибуху

22 листопада 2024 19:04
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві чоловік підібрав не відому коробку і загинув
Правоохоронці на місці події. Фото: поліція Києва
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві чоловік загинув внаслідок вибуху. Правоохоронці прибули на місце події та з'ясовують обставини цієї трагедії.

Про це повідомили у поліції Києва у п'ятницю, 22 листопада.

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У столиці правоохоронці з’ясовують обставини вибуху у Дніпровському районі. Внаслідок цієї події загинув чоловік. Інформація про це надійшла до полції Києва сьогодні близько 15:00.

Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції. Також присутні вибухотехніки та судово-медичний експерт.

Раніше ми писали, що у селі Щасливе Київської області працівник територіального центру комплектування влаштував стрілянину. Внаслідок цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві працівник територіального центру комплектування намагався покінчити життя самогубством. Чоловіка госпіталізували, але він перебуває у тяжкому стані.

Київ вибух поліція нещасний випадок загиблі

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