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В Киеве мужчина подорвал гранату на Троещине — какие последствия

29 июня 2024 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв гранаты на Троещине в Киеве 29 июня — правоохранители задержали злоумышленника
Правоохранители на месте взрыва гранаты в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве ночью, 29 июня, мужчина подорвал гранату на Троещине. В результате взрыва повреждены 11 автомобилей. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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"Сегодня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района. Работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Злоумышленник, подорвавший гранату в Киеве и правоохранитель
Задержанный злоумышленник и правоохранитель. Фото: t.me/gunpKyiv

Злоумышленником оказался местный житель 1973 года рождения, которого правоохранители задержали по месту жительства. Во время обыска его квартиры было изъято пять гранат и около 40 патронов различного калибра. 

Обыск у мужчины, подорвавшего гранату в Киеве 29 июня
Обыск у фигуранта. Фото: t.me/gunpKyiv
Обыск у фигуранта, подорвавшего гранату на Троещине
Обыск у фигуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

Сейчас расследуется уголовное производство, начатое по статье хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. 

Фигуранту предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Харькове мужчина в салоне автобуса подорвал предмет, похожий на гранату. Пассажиров перед этим эвакуировали.

Также в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Киев
взрыв
полиция
граната
автомобиль

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