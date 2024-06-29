Взрыв гранаты на Троещине в Киеве 29 июня — правоохранители задержали злоумышленника

В Киеве мужчина подорвал гранату на Троещине — какие последствия
В Киеве ночью, 29 июня, мужчина подорвал гранату на Троещине. В результате взрыва повреждены 11 автомобилей. Правоохранители уже задержали злоумышленника.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.
Взрыв гранаты на столичной Троещине
"Сегодня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района. Работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления", — говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался местный житель 1973 года рождения, которого правоохранители задержали по месту жительства. Во время обыска его квартиры было изъято пять гранат и около 40 патронов различного калибра.
Сейчас расследуется уголовное производство, начатое по статье хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Фигуранту предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Напомним, 24 июня в Харькове мужчина в салоне автобуса подорвал предмет, похожий на гранату. Пассажиров перед этим эвакуировали.
Также в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.
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