Вибух гранати на Троєщині у Києві 29 червня — правоохоронці затримали зловмисника

Правоохоронці на місці вибуху гранати в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві вночі, 29 червня, чоловік підірвав гранату на Троєщині. Внаслідок вибуху пошкоджено 11 автомобілів. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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"Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Затриманий зловмисник та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого правоохоронці затримали за місцем мешкання. Під час обшуку його квартири було вилучено п’ять гранат і близько 40 набоїв різного калібру.

Обшук у фігуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

Обшук у фігуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

Наразі розслідується кримінальне провадження, розпочате за статтею хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Фігуранту передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.

Також у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.