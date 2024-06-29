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У Києві чоловік підірвав гранату на Троєщині — які наслідки

29 червня 2024 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух гранати на Троєщині у Києві 29 червня — правоохоронці затримали зловмисника
Правоохоронці на місці вибуху гранати в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві вночі, 29 червня, чоловік підірвав гранату на Троєщині. Внаслідок вибуху пошкоджено 11 автомобілів. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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"Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна  до вчинення цього кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Зловмисник, який підірвав гранату в Києві та правоохоронець
Затриманий зловмисник та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого правоохоронці затримали за місцем мешкання. Під час обшуку його квартири було вилучено п’ять гранат і близько 40 набоїв різного калібру. 

Обшук у чоловіка, який підірвав гранату в Києві 29 червня
Обшук у фігуранта. Фото: t.me/gunpKyiv
Обшук у фігуранта, який підірвав гранату на Троєщині
Обшук у фігуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

Наразі розслідується кримінальне провадження, розпочате за статтею хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. 

Фігуранту передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.

Також у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Київ
вибух
поліція
граната
автомобіль

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