Вибух гранати на Троєщині у Києві 29 червня — правоохоронці затримали зловмисника

У Києві чоловік підірвав гранату на Троєщині — які наслідки
У Києві вночі, 29 червня, чоловік підірвав гранату на Троєщині. Внаслідок вибуху пошкоджено 11 автомобілів. Правоохоронці вже затримали зловмисника.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.
Вибух гранати на столичній Троєщині
"Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого правоохоронці затримали за місцем мешкання. Під час обшуку його квартири було вилучено п’ять гранат і близько 40 набоїв різного калібру.
Наразі розслідується кримінальне провадження, розпочате за статтею хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Фігуранту передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Нагадаємо, 24 червня в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.
Також у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.
Читайте Новини.LIVE!