В Киеве мужчина поджег автомобиль женщины, чтобы отомстить ее сыну — что грозит фигуранту

Полиция задержала фигуранта. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Днепровском районе Киева мужчина поджег автомобиль женщины из-за неприязненных отношений с ее сыном. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали инцидента

Отмечается, что киевлянин 1974 года имел неприязненные отношения со своим знакомым. С целью отомстить он решил поджечь автомобиль "Ланос" его матери, 62-летней женщины.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили возле транспортного средства пластиковую бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

Что угрожает фигуранту

Отмечается, что в результате пожара автомобиль не подлежит восстановлению. Фигурант нанес потерпевшему имущественный ущерб более чем на 100 тысяч гривен.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фигурант. Фото: Нацполиция

Сгоревший автомобиль. Фото: Нацполиция

Скриншот поста

Напомним, в Киеве молодой человек убил собаку своей бывшей девушки, чтобы отомстить ей.

Добавим, недавно полиция обнаружила в подвальном помещении многоэтажки в Киеве тела котят. Оказалось, что жильцы дома установили решетки на двери подвала и заблокировали спасение животным из помещения.