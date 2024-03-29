У Києві чоловік підпалив автівку жінки, щоб помститися її сину — що загрожує фігуранту

Поліція затримала фігуранта. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Дніпровському районі Києва чоловік підпалив автомобіль жінки через неприязні стосунки з її сином. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Деталі інциденту

Зазначається, що киянин 1974 року народження мав неприязні стосунки зі своїм знайомим. З метою помститися він вирішив підпалити автомобіль "Ланос" його матері, 62-річної жінки.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили біля транспортного засобу пластикову пляшку з легкозаймистою речовиною.

Що загрожує фігуранту

Зазначається, що внаслідок пожежі автівка не підлягає відновленню. Фігурант завдав потерпілій майнової шкоди на понад 100 тисяч гривень.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фігурант. Фото: Нацполіція

Скриншот допису

Нагадаємо, у Києві молодий чоловік вбив собаку своєї колишньої дівчини, аби помститися їй.

Додамо, нещодавно поліція виявила у підвальному приміщенні багатоповерхівки в Києві тіла кошенят. Виявилось, що мешканці будинку встановили решітки на двері підвалу та заблокували порятунок тваринам з приміщення.