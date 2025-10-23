Пожар на Крещатике 23 октября — возле КГГА подожгли шины

Спасатели тушат пожар возле КГГА. Фото: ГСЧС

На Крещатике в Киеве 23 октября случился пожар. Неизвестный мужчина поджег шины возле Киевской городской военной администрации.

Об этом сообщили в ГСЧС и полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Пожар возле КГГА в Киеве 23 октября

Спасатели рассказали, что на улице Крещатик случился пожар автомобильных покрышек, который они оперативно ликвидировали.

"Еще до прибытия подразделения, работниками дежурного поста при Киевской городской государственной администрации осуществлено тушение пожара с помощью огнетушителей", — говорится в сообщении ГСЧС.

После этого на место вызвали полицию. Мужчину, который причастен к поджогу, задержали. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы такого поступка.

Напомним, 25 сентября в Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете. Он зажигалкой поджег картонные коробки.

Кроме того, ранее вспыхнул пожар в торговом центре Киева. Работники эвакуировали людей из горящего "Эпицентра".