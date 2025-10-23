Відео
Україна
Головна Київ У Києві чоловік підпалив шини біля КМДА — його затримали

У Києві чоловік підпалив шини біля КМДА — його затримали

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:13
Оновлено: 15:27
Пожежа на Хрещатику 23 жовтня — біля КМДА підпалили шини
Рятувальники гасять пожежу біля КМДА. Фото: ДСНС

На Хрещатику у Києві 23 жовтня трапилася пожежа. Невідомий чоловік підпалив шини поблизу Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомили в ДСНС та поліції Києва

Читайте також:

Пожежа біля КМДА у Києві 23 жовтня

Рятувальники розповіли, що на вулиці Хрещатик трапилась пожежа автомобільних покришок, яку вони оперативно ліквідували. 

"Ще до прибуття підрозділу, працівниками чергового посту при Київській міській державній адміністрації здійснено гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Після цього на місце викликали поліцію. Чоловіка, який причетний до підпалу, затримали. Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви такого вчинку.

Нагадаємо, 25 вересня у Києві хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Він запальничкою підпалив картонні коробки. 

Крім того, раніше спалахнула пожежа у торгівельному центрі Києва. Працівники евакуювали людей із палаючого "Епіцентру".

Київ пожежа поліція КМДА Хрещатик рятувальники
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
