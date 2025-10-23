Пожежа на Хрещатику 23 жовтня — біля КМДА підпалили шини

Рятувальники гасять пожежу біля КМДА. Фото: ДСНС

На Хрещатику у Києві 23 жовтня трапилася пожежа. Невідомий чоловік підпалив шини поблизу Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомили в ДСНС та поліції Києва.

Пожежа біля КМДА у Києві 23 жовтня

Рятувальники розповіли, що на вулиці Хрещатик трапилась пожежа автомобільних покришок, яку вони оперативно ліквідували.

"Ще до прибуття підрозділу, працівниками чергового посту при Київській міській державній адміністрації здійснено гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Після цього на місце викликали поліцію. Чоловіка, який причетний до підпалу, затримали. Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви такого вчинку.

Нагадаємо, 25 вересня у Києві хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Він запальничкою підпалив картонні коробки.

Крім того, раніше спалахнула пожежа у торгівельному центрі Києва. Працівники евакуювали людей із палаючого "Епіцентру".