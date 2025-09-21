Пожар в Эпицентре в Киеве - видео

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве сегодня, 21 сентября, произошел пожар в одном из строительных гипермаркетов "Эпицентр". Посетителей эвакуировали.

Видео с места событий распространяется в местных Telegram-каналах.

Реклама

Читайте также:

В Киеве пожар в "Эпицентре"

Пожар вспыхнул в гипермаркете на Днепровской набережной. Огонь начал распространяться в одном из торговых залов.

Работники эвакуировали людей из горящего магазина.

Предварительно официальной информации об инциденте от представителей "Эпицентра" или экстренных служб не поступало.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошла массовая драка. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между двумя компаниями.

А также мы писали, что жителям Киева нужно подготовиться к атакам большими FPV-дронами.