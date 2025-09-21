Пожар в Эпицентре в Киеве - видео

В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре
В Киеве сегодня, 21 сентября, произошел пожар в одном из строительных гипермаркетов "Эпицентр". Посетителей эвакуировали.
Видео с места событий распространяется в местных Telegram-каналах.
В Киеве пожар в "Эпицентре"
Пожар вспыхнул в гипермаркете на Днепровской набережной. Огонь начал распространяться в одном из торговых залов.
Работники эвакуировали людей из горящего магазина.
Предварительно официальной информации об инциденте от представителей "Эпицентра" или экстренных служб не поступало.
