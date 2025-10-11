Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве мужчина угрожал музыканту на кресле колесном — видео

В Киеве мужчина угрожал музыканту на кресле колесном — видео

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 17:50
В Киеве музыканту на кресле колесном угрожал неизвестный
Музыкант, поющий на улицах столицы. Фото: кадр из видео

В Киеве неизвестный мужчина угрожал музыканту на кресле колесном. В частности, он ругался из-за отказа исполнить песню на русском языке.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в субботу, 11 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

В Киеве неизвестный угрожал уличному музыканту

В Киеве неизвестный мужчина набросился с бранью и угрозами на музыканта на кресле колесном.

Сейчас столичные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием музыканта.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня, 11 октября, во время мониторинга социальных сетей.

Так, в Telegram-каналах появилось видео, на котором к музыканту на кресле колесном подошел неизвестный и на отказ исполнить песню на русском языке начал выражаться нецензурной бранью и угрожал применением физической силы.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Сам музыкант Иван Замига опубликовал видео, где ему угрожает неизвестный, на своей странице в Facebook, подписав: "И такое бывает".

Напомним, что в Киеве, в субботу, 11 октября, в автомобиле нашли мертвого блогера.

Ранее мы информировали, что житель Волынской области до смерти избил свою жену.

Киев музыка полиция хулиганство угрозы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации