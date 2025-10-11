В Киеве музыканту на кресле колесном угрожал неизвестный

Музыкант, поющий на улицах столицы. Фото: кадр из видео

В Киеве неизвестный мужчина угрожал музыканту на кресле колесном. В частности, он ругался из-за отказа исполнить песню на русском языке.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в субботу, 11 октября, в Telegram.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

В Киеве неизвестный угрожал уличному музыканту

В Киеве неизвестный мужчина набросился с бранью и угрозами на музыканта на кресле колесном.

Сейчас столичные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием музыканта.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня, 11 октября, во время мониторинга социальных сетей.

Так, в Telegram-каналах появилось видео, на котором к музыканту на кресле колесном подошел неизвестный и на отказ исполнить песню на русском языке начал выражаться нецензурной бранью и угрожал применением физической силы.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Сам музыкант Иван Замига опубликовал видео, где ему угрожает неизвестный, на своей странице в Facebook, подписав: "И такое бывает".

