У Києві музиканту на кріслі колісному погрожував невідомий

Музикант, що співає на вулицях столиці. Фото: кадр з відео

У Києві невідомий чоловік погрожував музиканту на кріслі колісному. Зокрема, він лаявся через відмову виконати пісню російською мовою.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у суботу, 11 жовтня, в Telegram.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

У Києві невідомий погрожував вуличному музиканту

У Києві невідомий чоловік накинувся з лайкою та погрозами на музиканта на кріслі колісному.

Наразі столичні поліціянти встановлюють обставини інциденту за участі музиканта.

Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні, 11 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж.

Так, в Telegram-каналах зʼявилось відео, на якому до музиканта на кріслі колісному підійшов невідомий та на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили.

Зазначається, що за вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини.

Сам музикант Іван Заміга опублікував відео, де йому погрожує невідомий, на своїй сторінці у Facebook, підписавши: "І таке буває".

